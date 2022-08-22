Сирена теперь может звучать по-другому: что означают звон колоколов, набат и гудок поезда?

В Украине вводят дополнительные сигналы тревоги. Новые же сигналы предупредят о химической, радиационной опасностях, а также о необходимости эвакуации.

Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации.

Обычная сирена по-прежнему будет означать опасность обстрела или бомбардировки. Вводить особые сигналы тревоги для новых опасностей понадобилось из-за опасного поведения российских войск на территории Запорожской атомной электростанции, в том числе и обстрелов этого объекта.

Так, сообщается, что новые сигналы будут информировать о таких опасностях:

звук церковных колоколов — сигнал химической опасности;

звон в набат — сигнал радиационной опасности;

гудок поезда — сигнал эвакуации из города.

При этом в пресс-центре Вооруженных сил Украины призвал не сеять панику и акцентировали внимание, что по всей стране такие оповещения не будут звучать.

Там уточнили, что речь идет о населенных пунктах, которым непосредственно могут угрожать такого рода опасности как химическая и радиационная.

Относится ли Одесская область к числу упомянутых регионов, не сообщается.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в новой версии мобильного приложения «Воздушная тревога» будут звучать 5 типов тревог.

Коллаж: телеканал «ДОМ»