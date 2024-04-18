Штормовое предупреждение: в Одессе ожидается ухудшение погоды

Об опасных метеорологических явлениях желтого уровня опасности предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки.

«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии, отчего в энергосистеме возник дефицит мощности. Поэтому 18 апреля в течение всего дня в регионах Украины могут действовать ограничения потребления электроэнергии.