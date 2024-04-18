Новости Одессы и Одесской области

Штормовое предупреждение: в Одессе ожидается ухудшение погоды

Штормовое предупреждение: в Одессе ожидается ухудшение погоды

Днем 18 апреля в Одессе и области ожидается гроза, местами во время грозы шквал 15-18 м/с.

Об опасных метеорологических явлениях желтого уровня опасности предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки.

«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии, отчего в энергосистеме возник дефицит мощности. Поэтому 18 апреля в течение всего дня в регионах Украины могут действовать ограничения потребления электроэнергии.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua