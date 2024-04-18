Штормовое предупреждение: в Одессе ожидается ухудшение погоды

Днем 18 апреля в Одессе и области ожидается гроза, местами во время грозы шквал 15-18 м/с.
Об опасных метеорологических явлениях желтого уровня опасности предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки.
«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей», — говорится в сообщении мэрии.
Напомним, из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии, отчего в энергосистеме возник дефицит мощности. Поэтому 18 апреля в течение всего дня в регионах Украины могут действовать ограничения потребления электроэнергии.