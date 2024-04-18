Штормове попередження: в Одесі очікується погіршення погоди

Вдень 18 квітня в Одесі та області очікується гроза, місцями під час грози шквал 15-18 м/с.
Про небезпечні метеорологічні явища жовтого рівня небезпеки попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки.
“Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів”, – ідеться в повідомленні мерії.
Нагадаємо, через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії, через що в енергосистемі виник дефіцит потужності. Тому 18 квітня протягом усього дня в регіонах України можуть діяти обмеження споживання електроенергії.