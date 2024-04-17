Погода в Одессе: четверг 18 апреля «отметится» дождем?

На завтрашний день, четверг, 18 апреля 2024 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области облачную и дождливую погоду. Температура воздуха немного снизится, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 18 апреля
В Одессе завтра облачно. Возможен дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью и днем 14-16°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 апреля
По Одесской области облачно. Возможен дождь. Днем местами гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 11-16°С тепла, ночью она местами лпустится до 8°С.
На дорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.
Фото Марии Котовой