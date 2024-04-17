Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: четверг 18 апреля «отметится» дождем?

Погода в Одессе: четверг 18 апреля «отметится» дождем?

На завтрашний день, четверг, 18 апреля 2024 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области облачную и дождливую погоду. Температура воздуха немного снизится, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 18 апреля

В Одессе завтра облачно. Возможен дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью и днем 14-16°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 18 апреля

По Одесской области облачно. Возможен дождь. Днем местами гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем 11-16°С тепла, ночью она местами лпустится до 8°С.

На дорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.

Фото Марии Котовой

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua