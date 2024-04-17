Новости Одессы и Одесской области

18 апреля по всей Украине могут начать отключать свет: кого коснутся ограничения?

18 апреля по всей Украине могут начать отключать свет: кого коснутся ограничения?

Завтра, в четверг, 18 апреля 2024 года, в течение всего дня во всех регионах Украины могут действовать ограничения потребления электроэнергии.

Как сообщает диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго», такая мера вводится как следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции.

«18 апреля с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности).
Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий во всех регионах Украины»,

– отмечается в сообщении.

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В то же время в «Укрэнерго» заверили, что объем ограничений «незначителен». Ограничения не будут использованы для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

Энергетики также отмечают, что из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии, отчего в энергосистеме возник дефицит мощности.

В компании просят всех потребителей бережливо потреблять электроэнергию, а промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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