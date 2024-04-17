18 апреля по всей Украине могут начать отключать свет: кого коснутся ограничения?

Как сообщает диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго», такая мера вводится как следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции.

«18 апреля с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности).

Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий во всех регионах Украины»,

– отмечается в сообщении.

В то же время в «Укрэнерго» заверили, что объем ограничений «незначителен». Ограничения не будут использованы для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

Энергетики также отмечают, что из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии, отчего в энергосистеме возник дефицит мощности.

В компании просят всех потребителей бережливо потреблять электроэнергию, а промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии.