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На одесском Ланжероне собрались сотни пловцов – что происходит?

На одесском Ланжероне собрались сотни пловцов – что происходит?

В субботу, 4 сентября, в Одессе на пляже Ланжерон стартовал Международный чемпионат по плаванию в открытой воде Oceanman Odessa 2021. Соревнования продлятся до сегодняшнего дня, 5 сентября.

В этом году испытать свои силы в море съехались около 700 пловцов – в их числе как профессиональные пловцы, так и любители.

Кроме украинцев, есть участники из Молдовы, Беларуси, Италии, Испании, Канады, Чили и Китая. Самому младшему участнику заплыва – 10 лет, а самым старшим – по 66.

Соревнования проходят в шести категориях – кроме состоявшихся накануне основных дистанций на выносливость 5 км и 10 км, сегодня запланирован детский заплыв на 500 м, марафон 3 по 500 м, благотворительный заплыв 1 км и спринт 2 км.

Победители основных категорий – Full 10 км и Half 5 км будут квалифицированы на престижный чемпионат мира Oceanman World Championship.

Первые в Украине соревнования Oceanman Odessa состоялись 8-9 сентября 2018 года. Тогда они собрали 774 спортсмена из 17-ти стран мира. В 2019 году в соревнованиях участвовали уже 809 пловцов из разных стран.

Как сообщала «Одесская жизнь», 2 сентября, в День рождения Одессы, на Ланжероне установили рекорд Украины: самый массовый заплыв в море на каяках и SUP-бордах.

Фото: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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