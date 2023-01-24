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Помогала сбежать «уклонистам»: жительница Одесской области может сесть на 7 лет

Помогала сбежать «уклонистам»: жительница Одесской области может сесть на 7 лет

Полицейские Раздельнянского района Одесской области отправили на скамью подсудимых женщину, которая организовала незаконную перевозку за границу мужчин призывного возраста.

Как сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, 45-летнюю жительницу Великомихайловской поселковой территориальной общины разоблачили и задержали, когда она помогала двум лицам незаметно пробраться в соседнее государство в обход пунктов пропуска.

В ходе следствия полицейские установили, что женщина, действуя с сообщниками, материалы по которым следователи выделили в отдельное уголовное производство, на такси довезла «клиентов» в окрестности одного из пограничных сел, а затем направила их пешком направила их к границе Украины с Молдовой. За эти «услуги» «уклонисты» согласились заплатить ей по 100 долларов США.

По указанному факту следователи начали уголовное производство в ходе которого выдвинули женщине обвинения по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору). Дело направлено в суд.

Правонарушительнице грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одесской области мужчина хотел сбежать в Молдову, но попал в ров с водой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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