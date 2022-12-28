Украинцам могут разрешить выезжать за границу – на каких условиях?

Комендантский час: будет ли он действовать в Одессе на Новый год? В Одессе и области в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года комендантский час будет действовать как обычно, с 23.00 31 декабря, до 05:00 1 января. ПОДРОБНЕЕ

Общественная активистка вывозила уклонистов за границу В Одессе СБУ ликвидировала схему побега уклоняющихся за границу под видом моряков иностранных судов. ПОДРОБНЕЕ