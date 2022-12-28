Украинцам могут разрешить выезжать за границу – на каких условиях?

Новые правила хотят ввести для помощи бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes.
Военнообязанные мужчины, с бронью от мобилизации, смогут пересекать границу при наличии необходимых документов.
Министр рассказала, что новое постановление должно будет заменить программу «єВідрядження». Делается это с целью помочь бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.
Кто имеет право на бронь:
- госслужащие, работники органов местного самоуправления;
- работники предприятий, которым установлены мобилизационные задачи;
- работники предприятий, производящих товары для нужд Сил обороны Украины;
- работники предприятий критической инфраструктуры.