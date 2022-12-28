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Украинцам могут разрешить выезжать за границу – на каких условиях?

Украинцам могут разрешить выезжать за границу – на каких условиях?

Новые правила хотят ввести для помощи бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes.

Военнообязанные мужчины, с бронью от мобилизации, смогут пересекать границу при наличии необходимых документов. 

Министр рассказала, что новое постановление должно будет заменить программу «єВідрядження». Делается это с целью помочь бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.

Кто имеет право на бронь:

  • госслужащие, работники органов местного самоуправления;
  • работники предприятий, которым установлены мобилизационные задачи;
  • работники предприятий, производящих товары для нужд Сил обороны Украины;
  • работники предприятий критической инфраструктуры.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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