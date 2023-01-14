Новости Одессы и Одесской области

Моряк из Одессы пытался попасть в Молдову в обход пунктов пропуска

Моряк из Одессы пытался попасть в Молдову в обход пунктов пропуска

У границы с Молдовой, вблизи пункта пропуска «Табаки», пограничники задержали 42-летнего одессита. Он пытался пересечь границу вне пунктов пропуска, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Мужчина сообщил, что хотел незаконно попасть в Молдову, чтобы якобы оттуда пойти в морской рейс. При этом ни название судна, ни страну, куда он должен был отправиться, он так и не сообщил, сославшись на то, что впоследствии ему это должны были сообщить представители компании.

Одессит также рассказал, что пошел через «зеленую границу», потому что не хотел себя обременять лишними формальностями и делать документы, предусмотренные для легального выезда моряков из страны.

Пограничники составили на нарушителя протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», решение по которому примет суд.

В Госпогранслужба также напомнили, что для выезда из Украины мужчин призывного возраста, следующих для работы на морских судах, необходимо иметь документы, предусмотренные п. 2-12 «Правил пересечения государственной границы гражданами Украины», утвержденных постановлением Кабмина Украины №57 от 27.01.1995.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить