Моряк из Одессы пытался попасть в Молдову в обход пунктов пропуска

У границы с Молдовой, вблизи пункта пропуска «Табаки», пограничники задержали 42-летнего одессита. Он пытался пересечь границу вне пунктов пропуска, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Мужчина сообщил, что хотел незаконно попасть в Молдову, чтобы якобы оттуда пойти в морской рейс. При этом ни название судна, ни страну, куда он должен был отправиться, он так и не сообщил, сославшись на то, что впоследствии ему это должны были сообщить представители компании.

Одессит также рассказал, что пошел через «зеленую границу», потому что не хотел себя обременять лишними формальностями и делать документы, предусмотренные для легального выезда моряков из страны.

Пограничники составили на нарушителя протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», решение по которому примет суд.

В Госпогранслужба также напомнили, что для выезда из Украины мужчин призывного возраста, следующих для работы на морских судах, необходимо иметь документы, предусмотренные п. 2-12 «Правил пересечения государственной границы гражданами Украины», утвержденных постановлением Кабмина Украины №57 от 27.01.1995.