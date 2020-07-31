Шлагбаумы на 13-й Фонтана и дальнейшая судьба дома Гоголя: коротко о новостях 30 июля в Одессе

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В начале июня активисты пришли снести шлагбаум на спуске к пляжу 13-й ст. Б. Фонтана. Однако сейчас арендатор парковки поставил шлагбаумы уже не на дороге, а на въезде в парковки.
- У многострадального дома Гоголя появилась надежда на выживание? На заседании исполнительного комитета Одесского горсовета был поднят вопрос о ситуации, сложившейся с домом Гоголя (ул. Гоголя, 11). На сегодняшний день памятник архитектуры находится в ужасающем состоянии.
- Не секрет, что в этом году многие наши соотечественники выбирают для отдыха не Турцию-Грецию-Адриатику, а наше родное Черноморское побережье. Что ожидать от отдыха, а чего не стоит, мы решили показать на примере курорта Лебедевка.