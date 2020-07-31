Шлагбаумы на 13-й Фонтана и дальнейшая судьба дома Гоголя: коротко о новостях 30 июля в Одессе

Целебные грязи, коса, широкий пляж: почему стоит поехать в Лебедевку? Не секрет, что в этом году многие наши соотечественники выбирают для отдыха не Турцию-Грецию-Адриатику, а наше родное Черноморское побережье. Что ожидать от отдыха, а чего не стоит, мы решили показать на примере курорта Лебедевка. ПОДРОБНЕЕ

У многострадального дома Гоголя появилась надежда на выживание? На заседании исполнительного комитета Одесского горсовета был поднят вопрос о ситуации, сложившейся с домом Гоголя (ул. Гоголя, 11). На сегодняшний день памятник архитектуры находится в ужасающем состоянии. ПОДРОБНЕЕ