У многострадального дома Гоголя появилась надежда на выживание?

На заседании исполнительного комитета Одесского горсовета был поднят вопрос о ситуации, сложившейся с домом Гоголя (ул. Гоголя, 11). На сегодняшний день памятник архитектуры находится в ужасающем состоянии.

Похоже, чиновники озаботились его судьбой. Было принято решение обследовать дом, чтобы дать экспертную оценку, в каком же он состоянии сегодня и что можно сделать для его сохранения.

На сегодняшний день, как прозвучало в ходе заседания исполкома, владельцы дома не уделяют ему необходимого внимания, и памятник архитектуры попросту разрушается. Было отмечено, что «владельцы дома Гоголя и ряда других памятников архитектуры забывают, что у них есть не только права, но и обязанности касательно подобных сооружений».

Экспертное заключение о состоянии дома Гоголя будет сделано специалистами Одесской государственной академией строительства и архитектуры. Для этого будет создана специальная комиссия.

Состояние дома Гоголя. Состояние дома Гоголя. Состояние дома Гоголя. Состояние дома Гоголя. Состояние дома Гоголя. Состояние дома Гоголя. Состояние дома Гоголя.

Напомним, что в довершение ко всем проблемам «полуживого» дома Гоголя, в апреле 2018 года в нем еще и рухнула крыша, пострадали перекрытия.

Напомним также, что на платформе «Социально активный гражданин» была зарегистрирована петиция о спасении дома Гоголя. Из необходимых тысячи голосов подписи под ней поставили только 283 человека…

Фото: Мария Котова