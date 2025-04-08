Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в Одесском горсовете.
“Во всех заведениях будут работать дежурные группы”, — отметили в мэрии.
Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Украине на 8 апреля 2025 года. Сегодня Украина находится под воздействием холодного фронта, который принесет мокрый снег, мороз и гололед.
По данным Укргидрометцентра, нестабильная погода затронет большинство регионов, создав опасность для транспорта, коммунального хозяйства и сельского хозяйства. Синоптики предупреждают о втором уровне опасности (оранжевый), который будет действовать до 11 апреля.
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