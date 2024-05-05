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Школы Черноморска с 6 мая переходят на дистанционку: названа причина (видео)

Школы Черноморска с 6 мая переходят на дистанционку: названа причина (видео)

С завтрашнего дня, 6 мая 2024 года, все учебные заведения города Черноморска Одесской области переходят на дистанционное обучение из-за соображений безопасности.

Об этом сообщил сегодня мэр Черноморска Василий Гуляев в пасхальном обращении к горожанам.

«С 6 мая наши учебные заведения и лицеи переводим на онлайн-обучение. Есть очень много обращений родителей наших деток, мы провели совещание с директорами лицеев и принято такое решение. Самое главное – это безопасность детей»,

– отмечает городской голова.

Ранее департамент образования Одесского горсовета рекомендовал провести занятия в режиме онлайн в школых Одессы 2 мая.

Отметим, что на следующую неделю выпадает 9 мая – сакральная дата для российских террористов, в связи с чем вероятность обстрелов существенно возрастает.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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