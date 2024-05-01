В Одесской области построят подземные школы: что известно о проекте

О планах строительства школ-бомбоубежищ в Украине до конца 2024 года сообщил в интервью изданию Укринформ руководитель литовских программ Артурас Жарновскис.

По его словам, подземные школы будут построены в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

«В чем идея? В некоторых украинских регионах дети из-за полномасштабной войны не могут ходить в школы. Это огромная проблема. А если вспомнить еще и предыдущие вредные ограничения, то получается, что это уже четвертый школьный год, когда дети не ходят в школы», – рассказал он.

По словам литовского чиновника, проект предусматривает строительство с нуля, поскольку в некоторых местах раньше не было укрытий. Подземные помещения будут оборудованы всеми необходимыми условиями безопасности, включая антирадиационную защиту.

«А в других условиях такие помещения-бомбоубежища можно будет использовать для спортивных, культурных занятий, любого досуга в внеурочное время», – добавил Артурас Жарновскис.

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Раннее сообщалось, что почти 200 учебных заведений Одессы имеют свои укрытия. Остальные же используют укрытие, расположенное в другом здании, иногда расположенное на расстоянии более чем в 200-400 метров. В этой связи в мэрии принято решение: заведения, не имеющие ни собственного, ни рядом действующего укрытия – а это две школы и несколько десятков садиков – работают дистанционно.