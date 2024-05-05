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Школи Чорноморська з 6 травня переходять на дистанційку: названо причину (відео)

Школи Чорноморська з 6 травня переходять на дистанційку: названо причину (відео)

Із завтрашнього дня, 6 травня 2024 року, всі навчальні заклади міста Чорноморська на Одещині переходять на дистанційне навчання через міркування безпеки.

Про це повідомив сьогодні мер Чорноморська Василь Гуляєв у великодньому зверненні до городян.

«З 6 травня наші навчальні заклади та ліцеї перекладаємо на онлайн-навчання. Є дуже багато звернень батьків наших діток, ми провели нараду з директорами ліцеїв та ухвалено таке рішення. Найголовніше – це безпека дітей»,

– зазначає міський голова.

Раніше департамент освіти Одеської міськради рекомендував провести заняття в режимі онлайн у школах Одеси 2 травня.

Зазначимо, що наступного тижня випадає 9 травня – сакральна дата для російських терористів, у зв’язку з чим ймовірність обстрілів суттєво зростає.

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