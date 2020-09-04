Школьники в Одесской области вынуждены учиться под открытым небом

Школы в Ренийском районе Одесской области работают по новым правилам. В некоторых из них в связи с карантинными требованиями проводят занятия в школьных дворах.

— Мы увеличили вторую смену, у нас после обеда занимаются пять классов, а с утра — семь, — рассказывает директор Ренийской школы №3 Наталья Пырлог, пишет сайт “Рени – Одесса”. – Таким образом, не допускаем скученности детей, ведь в нас в школе – 331 ученик. Многие уроки проводятся на свежем воздухе. Конечно, математику и другие письменные предметы на улице читать невозможно, но устные – да. После того, как начальная школа была оснащена в рамках НУШ новой мебелью, у нас осталась в запасе старая – ее выносим во двор, где и проводим уроки. Учителя в классах постоянно следят за состоянием детей. Если есть подозрение, в телефонном режиме вызывается медсестра, которая изолирует ребенка в своем кабинете, вызывает родителей и решается вопрос: либо школьника забирают домой, либо – в медучреждение. Таков протокол. Родители с новыми правилами ознакомлены и воспринимают их спокойно. Сегодня главный лозунг школы: здоровье – превыше всего!

В Ренийской гимназии занятия ведутся в одну смену. Здесь соблюдаются те же правила карантина, что и в третьей школе. Некоторые уроки также проходят во дворе, где установлены парты.

— На первом этаже школы температура еще терпимая, а на третьем доходит днем до 34 градусов, — рассказывает директор гимназии Вера Ивановн Гулько. – Поэтому мы вынуждены сократить продолжительность урока до 35 минут.

Напомним, в школах Одессы также ввели особые карантинные требования.

Фото: Рени – Одесса