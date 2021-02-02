Одесские патрульные не оставили в беде женщину с больной ногой

Как рассказали в Патрульной полиции Одесской области, в понедельник днем, проезжая по Киевскому шоссе в Суворовском районе Одессы, стражи порядка заметили лежащую посередине дороги женщину и тут же подбежали к ней. Она рассказала, что поскользнулась, упала и ощутила хруст в ноге.

Самостоятельно встать пострадавшая не могла и чувствовала себя плохо. Инспекторы помогли ей подняться, посадили в служебный автомобиль и оперативно доставили в больницу.

В Патрульной полиции также призывают одесситов быть предельно внимательными, передвигаясь по улице, так как, несмотря на то, что снег тает, местами еще очень скользко. Особенно внимательными следует быть на проезжей части, поскольку во время гололедицы тормозной путь автомобилей увеличивается.