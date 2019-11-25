fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Полицейские в Одессе помогли спасти от комы ребенка

Полицейские в Одессе помогли спасти от комы ребенка

На Николаевской дороге к правоохранителям, патрулирующим участок, подошла взволнованная женщина.

Она рассказала, что у нее в машине маленькая дочь, у которой случился приступ сахарного диабета.

Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.

Еще немного – и малышка могла впасть в диабетическую кому. Девочке нужно было срочно принять лекарства, а для этого – как можно скорее добраться домой.

При этом движение на дороге оказалось затруднено, женщина с дочкой попали в тянучку и не могли ее объехать. Тогда стражи порядка решили помочь им быстро добраться до пункта назначения.

Они включили проблесковые маячки, сирену на служебном авто и так сопроводили до самого дома одесситок. Там инспектор занес малышку в квартиру, где мать ей дала лекарства и предоставила необходимую помощь. Девочке сразу же стало лучше.

Фото: стоп-кадр из видео Патрульной полиции в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить