Полицейские в Одессе помогли спасти от комы ребенка

Она рассказала, что у нее в машине маленькая дочь, у которой случился приступ сахарного диабета.

Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.

Еще немного – и малышка могла впасть в диабетическую кому. Девочке нужно было срочно принять лекарства, а для этого – как можно скорее добраться домой.

При этом движение на дороге оказалось затруднено, женщина с дочкой попали в тянучку и не могли ее объехать. Тогда стражи порядка решили помочь им быстро добраться до пункта назначения.

Они включили проблесковые маячки, сирену на служебном авто и так сопроводили до самого дома одесситок. Там инспектор занес малышку в квартиру, где мать ей дала лекарства и предоставила необходимую помощь. Девочке сразу же стало лучше.

Фото: стоп-кадр из видео Патрульной полиции в Одесской области

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