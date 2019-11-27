Ще одна авіакомпанія призупинила польоти до Одеси

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту Одеса.

– До уваги пасажирів Atlasglobal. У рамках реструктуризації з метою покращення сервісу авіакомпанія Atlas Global тимчасово призупиняє виконання рейсів з 26 листопада до 21 грудня 2019 року по всьому світу, – зазначили у пресслужбі.

Остаточна процедура щодо вимушених змін або повернення коштів пасажирам, чиї рейси мали відбутися в зазначений період, буде оголошена 16 грудня на офіційному сайті авіакомпанії. Продаж квитків також буде призупинено до 16 грудня на всіх майданчиках, включно з офіційним сайтом та додатками.

Щоб отримати додаткову інформацію та зв’язатися з представниками авіакомпанії, пишіть на callcenter@atlasglb.com. Не забудьте вказати код бронювання (PNR) та інформацію про рейс.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що й турецький авіаперевізник тимчасово припинить польоти до Одеси.

Фото: Biletik.aero

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