Турецкий авиаперевозчик на время отменил рейсы в Одессу

На днях в одесском аэропорту во время неудачной посадки оказался поврежден самолет авиакомпании Turkish Airlines.

Из-за сильного ветра воздушное судно выкатилось за пределы взлетки и сломало часть шасси.

Есть большая вероятность того, что борт нельзя будет восстановить для прежней эксплуатации.

Об этом со ссылкой на Госавиаслужбу Украины сообщает издание dumskaya.net.

Пока авиакомпания Turkish Airlines постановила отказаться временно летать в Одессу.

Впрочем, предварительно известно, что сообщение между Стамбулом и Одессой могут возобновить уже в конце месяца. Так, по уточненной информации одесского аэропорта, рейсы должны стратовать вновь с 29 ноября.

Фото: i.hurimg.com

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