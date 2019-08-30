Трагедия в “Токио Стар”: семьям погибших выплатят по 100 тыс. грн.

Одесская облгосадминистрация окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в гостинице «Токио Стар».

Об этом сообщил директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов в комментарии “Укринформу“.

По его словам, семьи погибших получат по 100 тыс. грн, пострадавшие – 50 тыс. грн.

Для получения помощи необходимо подать заявления и соответствующие документы.

Напомним, пожар в гостинице “Токио Стар” в ночь на 17 августа унес жизни 9 человек.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

Причиной пожара в прокуратуре назвали замыкание электропроводки.

Фото: ГС ЧС Одесской области