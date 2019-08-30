fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Трагедия в “Токио Стар”: семьям погибших выплатят по 100 тыс. грн.

Трагедия в “Токио Стар”: семьям погибших выплатят по 100 тыс. грн.

Одесская облгосадминистрация окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в гостинице «Токио Стар».

Об этом сообщил директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов в комментарии “Укринформу“.

По его словам, семьи погибших получат по 100 тыс. грн, пострадавшие – 50 тыс. грн.

Для получения помощи необходимо подать заявления и соответствующие документы.

Напомним, пожар в гостинице “Токио Стар” в ночь на 17 августа унес жизни 9 человек.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

Причиной пожара в прокуратуре назвали замыкание электропроводки.

Фото: ГС ЧС Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить