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Шестьсот горестных тонн: в Одессе расчистили завалы жилого дома, по которому ударила рашистская ракета (фото)

Шестьсот горестных тонн: в Одессе расчистили завалы жилого дома, по которому ударила рашистская ракета (фото)

Девять дней ушло на то, чтобы расчистить завалы жилого дома на Таирова, в который ударила рашистская ракеты 23 апреля. Тогда погибли восемь одесситов.

Об окончании первого этапа работ – расчистке завалов – сообщает пресс-служба одесской мэрии в Телеграм-канале «Одеса. Офіційно».

«На пострадавшем от ракетного обстрела доме закончился первый этап работ. Коммунальные службы расчистили завалы и вывезли более 600 тонн разрушенных конструкций», – говорится в сообщении.

Нельзя без боли смотреть на представленные фотографии. Набор цветной бумаги, фен для волос, ученическая тетрадь…

Одесситы по-прежнему несут к дому, где погибли восемь одесситов, в том числе и трехмесячная девочка Кира, цветы и игрушки…

Фото пресс-службы одесской мэрии

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Редакция ПРОФИЛЬ

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