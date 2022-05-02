Шестьсот горестных тонн: в Одессе расчистили завалы жилого дома, по которому ударила рашистская ракета (фото)

Девять дней ушло на то, чтобы расчистить завалы жилого дома на Таирова, в который ударила рашистская ракеты 23 апреля. Тогда погибли восемь одесситов.
Об окончании первого этапа работ – расчистке завалов – сообщает пресс-служба одесской мэрии в Телеграм-канале «Одеса. Офіційно».
«На пострадавшем от ракетного обстрела доме закончился первый этап работ. Коммунальные службы расчистили завалы и вывезли более 600 тонн разрушенных конструкций», – говорится в сообщении.
Нельзя без боли смотреть на представленные фотографии. Набор цветной бумаги, фен для волос, ученическая тетрадь…
Одесситы по-прежнему несут к дому, где погибли восемь одесситов, в том числе и трехмесячная девочка Кира, цветы и игрушки…
Фото пресс-службы одесской мэрии