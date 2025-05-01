Как сообщили в Болградской РВА, речь идет об участке автомобильной дороги территориального значения Т-16-08 «Болград — Кубей — Арциз». На протяжении многих лет эта часть дороги находилась в аварийном состоянии.

Работы выполняет подрядная организация, которая отвечает за эксплуатационное содержание автомобильных дорог. Текущий ремонт должен обеспечить возможность безопасного проезда на отрезке от города Арциз до села Задунаевка.

Общая протяженность восстанавливаемого участка составляет 35 км. Ожидается, что ремонт будет способствовать улучшению доступа жителей к социальным, медицинским и образовательным услугам, в частности обеспечит подвоз детей в опорные школы.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области начали масштабный ремонт аварийных дорог