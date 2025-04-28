Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что 46-летняя водительница автомобиля «Ravon», выезжая с автомойки, не справилась с управлением, повредила забор и выехала на тротуар, где наехала на 7-летнюю девочку, прижав ее к припаркованному рядом автомобилю «Renault».
Ребенка госпитализировали. Предварительно, у пострадавшей девочки сломана кость таза, ушибы и ссадины.
Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения — она была трезвой.
Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий областной полиции устанавливает полные обстоятельства происшествия.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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