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Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 46-летняя водительница автомобиля «Ravon», выезжая с автомойки, не справилась с управлением, повредила забор и выехала на тротуар, где наехала на 7-летнюю девочку, прижав ее к припаркованному рядом автомобилю «Renault». 

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Ребенка госпитализировали. Предварительно, у пострадавшей девочки сломана кость таза, ушибы и ссадины.

Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения — она была трезвой.

Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий областной полиции устанавливает полные обстоятельства происшествия. 

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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