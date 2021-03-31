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Шантажировал и угрожал: в Одессе арестовали подозревамого в изнасиловании несовершеннолетних девочек

Шантажировал и угрожал: в Одессе арестовали подозревамого в изнасиловании несовершеннолетних девочек

В Одессе поймали 51-летнего мужчину, которого обоснованно подозревают в изнасиловании несовершеннолетних девочек.

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Арестованного отправили в СИЗО без права выхода до суда под залог, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как выяснилось, подозреваемый в 2019 году познаомился в соцсети с девочкой, которой тогда было 13 лет. В соцсети мужчина зарегистрировался под видом подростка и выпросил у девочки фото интимного характера. Потом этими же фото мужчина ее шантажировал: угрожал показать фото родителям и одноклассникам, если девочка не согласится на встречу.

Она согласилась принять мыжчину дома, пока мать была на работе. Тот использовал этот случай для “удовлетворения своих сексуальных потребностей против воли несовершеннолетней”, отмечают в полиции.

“Запугивания и изнасилования ребенка продолжались почти два года, пока она не решилась рассказать обо всем своей матери, которая сразу же обратилась в полицию”, – сказано в сообщении.

Во время обыска у подозреваемого нашли ноутбук и телефон, в котором была переписка с запугиванием и шантажом в отношении других девочек, фото и порнографическое видео с участием фигуранта и несовершеннолетних на вид девочек. Некторых из них нашли, они говорят что также познакомились с этим человеком в интернете.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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