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В Одесском зоопарке поселилась нечисть (фото)

В Одесском зоопарке поселилась нечисть (фото)

Как известно, сотрудники Одесского зоопарка – народ креативный, особенно директор Игорь Беляков. И, как правило, ни один праздник не обходится без тематического клипа.
Судя по всему, предстоящий Хэллоуин не станет исключением, несмотря на военное время. Кроме того, именно события последних восьми месяцев вдохновили Белякова и его коллег на сюжет их новой видеоистории.

О том, что в зоопарке внимают новый клип, Игорь Беляков сообщил у себя в Facebook. Также он опубликовал несколько фото со съемок, но подробностей не предоставил.

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А вот корреспонденту Новини.LIVE удалось узнать, что клип получил название «Сгинь, нечистая сила», а все действо будет проходить под песню «Буде тобі враже те, що відьма скаже».

Судя по представленным фото, сюжет клипа будет представлять собой борьбу персонажей украинского фольклора, а также ведьмы и мольфара с орками. Четвероногих обитателей зоопарка на этот раз решили не привлекать.

Наряду с работниками зоопарка в клипе снималась журналистка Елена Соломонова.

Съемки клипа в Одесском зоопарке
Съемки клипа в Одесском зоопарке10

Что ж, по всей вероятности, клип будет весьма зрелищным, а кое для кого, возможно, и поучительным. Его обещают закончить до конца октября – как раз к Хэллоуину.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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