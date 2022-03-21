«Потеряли честь и стыд, хворые маньяки!»: новые песни от директора Одесского зоопарка (видео)

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков разместил на странице зоопарка в Facebook две новые песни. Он сам их сочинил и сам же исполнил. Обе они о дне сегодняшнем – военном, жестком, страшном.

Не животным посвящены сегодня песни Игоря Белякова (мы ведь так привыкли к его веселым композициям, которыми он радовал нас накануне Нового года). Новые времена рождают новые песни.

Обе они – как личный счет, как точный ответ оккупантам на те мерзости, которые они творят на украинской земле. Каждая строка в них – как выстрел, каждое слово бьет в точку:

«Вы позорную дорогу выбрали все вместе, это мерзко и убого, офицер без чести… Застрелитесь поскорей, люди без морали…»

Опубликовано КУ «Одесский Зоопарк» Понедельник, 21 марта 2022 г.

Рефреном «Вы не попадете в рай» звучат строки из второй песни Игоря Белякова, написанной в дни войны.

Ранее Игорь Беляков рассказал, почему животных из Одесского зоопарка не будут эвакуировать.

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