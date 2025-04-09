Сегодня снежная сказка вернулась в Кодыму Одесской области. Красивыми фото и видео в соцсетях делятся местные жители.

“Зима ушла, …а попрощаться забыла”, — пишут в комментариях.

Синоптик Наталья Птуха предупреждает, что в ближайшие дни в Украине будет удерживаться воздушная масса арктического происхождения, которая будет сохранять свои позиции до субботы. Из-за ее влияния будут продолжаться ночные заморозки, и прохладные дни.

«К тому же немного будет колебаться атмосферное давление из-за атмосферных фронтов, которые поступают в Украину», — сообщает синоптик.

По прогнозу эксперта, в четверг и пятницу 10−11 апреля ожидается очередной атмосферный фронт — уже с северо-запада, который снова принесет мокрый снег во многие регионы страны.

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