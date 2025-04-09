Сьогодні снігова казка повернулася в Кодиму Одеської області. Красивими фото та відео в соцмережах діляться місцеві жителі.

«Зима пішла, …а попрощатися забула», – пишуть у коментарях.

Синоптик Наталя Птуха попереджає, що найближчими днями в Україні утримуватиметься повітряна маса арктичного походження, яка зберігатиме свої позиції до суботи. Через її вплив триватимуть нічні заморозки та прохолодні дні.

«До того ж трохи коливатиметься атмосферний тиск через атмосферні фронти, які надходять в Україну», – повідомляє синоптик.

За прогнозом експерта, у четвер і п’ятницю 10-11 квітня очікується черговий атмосферний фронт – уже з північного заходу, який знову принесе мокрий сніг у багато регіонів країни.

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