Погода в Одессе: ожидать ли дождь 10 ноября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 10 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода. Днем на юге области возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до 9-12°С.
Прогноз погоды в Одессе на 10 ноября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 9-11°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 10 ноября
По Одесской области на воскресенье прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.
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