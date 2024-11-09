Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: ожидать ли дождь 10 ноября

Погода в Одессе: ожидать ли дождь 10 ноября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 10 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода. Днем на юге области возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до 9-12°С.

Прогноз погоды в Одессе на 10 ноября

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 9-11°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 10 ноября

По Одесской области на воскресенье прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С выше нуля.

На автодорогах области видимость хорошая.

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