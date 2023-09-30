Последний день сентября в Одессе: все еще лето (фоторепортаж)

На проспекте Украинских героев пришлось услышать в последний день сентября: «Слушай, а может, осень и зиму уже отменили?.. Ты же посмотри: я такую теплую осенью и вспомнить не могу, все лето и лето»…

Улыбнулась, услышав это… Да, действительно: кажется, осень кто-то отменил, тепло совсем по-летнему.

А все же признаки красивого золотистого времени есть, конечно. Но их очень мало. Еще услышала:

– Если такая теплая осень, то зима будет лютой и суровой.

– А мне все равно, что осень, что зима. Во время войны все кажется лютым и суровым.

– Ой, нельзя так… Надо о хорошем думать, красоту видеть.

Последний день второго военного сентября пришелся на субботу… Прошлись немного по центру города: кто-то спешит по делам, кто-то отдыхает…

Признаки войны – тоже на каждом шагу: пополняется новыми работами галерея под открытым небом на Дерибасовской.

Прохожие иногда добавляют к вывешенным плакатам свои «характерные» «добавки» (к сожалению, привести дословно не смогу по понятным причинам), здесь и там – закрытые фанерой витрины, мешки с песком возле заведений…

Но ведь глаз все равно ищет красоту, а она – всюду, на каждом шагу… То ли летняя, то ли «с примесями» осени, которая по большому счету пока так и не началась. Даже некоторые кофейни самоукрашаются искусственными осенними листьями.

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