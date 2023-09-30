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Последний день сентября в Одессе: все еще лето (фоторепортаж)

Последний день сентября в Одессе: все еще лето (фоторепортаж)

На проспекте Украинских героев пришлось услышать в последний день сентября: «Слушай, а может, осень и зиму уже отменили?.. Ты же посмотри: я такую теплую осенью и вспомнить не могу, все лето и лето»…

Улыбнулась, услышав это… Да, действительно: кажется, осень кто-то отменил, тепло совсем по-летнему.

Конец сентября в Одессе
Осень в Одессе
осень по-одесски
Центр Одессы, играют дети
Осень, Одесса, уличные клумбы

А все же признаки красивого золотистого времени есть, конечно. Но их очень мало. Еще услышала:

– Если такая теплая осень, то зима будет лютой и суровой.

– А мне все равно, что осень, что зима. Во время войны все кажется лютым и суровым.

– Ой, нельзя так… Надо о хорошем думать, красоту видеть.

Последний день второго военного сентября пришелся на субботу… Прошлись немного по центру города: кто-то спешит по делам, кто-то отдыхает…

Одесса в последний день сентября 2023
Греческая площадь в Одессе, 30.09.2023
В центре Одессы, 30.09.2023
На Греческой площади в Одессе, 30.09.2023
В центре Одессы, 30.09.2023
Конец сентября в Одессе, голуби
Конец сентября в Одессе, дети

Признаки войны – тоже на каждом шагу: пополняется новыми работами галерея под открытым небом на Дерибасовской.

Прохожие иногда добавляют к вывешенным плакатам свои «характерные» «добавки» (к сожалению, привести дословно не смогу по понятным причинам), здесь и там – закрытые фанерой витрины, мешки с песком возле заведений…

Конец сентября в Одессе, галерея
Галерея под открытым небом на Дерибасовской
Конец сентября в Одессе, Уточкино
Конец сентября в Одессе, клумба
Скульптура в нише, Одесса
Конец сентября в Одессе, мешки у дома

Но ведь глаз все равно ищет красоту, а она – всюду, на каждом шагу… То ли летняя, то ли «с примесями» осени, которая по большому счету пока так и не началась. Даже некоторые кофейни самоукрашаются искусственными осенними листьями.

Конец сентября в Одессе, Горсад
В одесском Горсаду, 30.09.2023
Одесский Горсад, 30.09.2023
Конец сентября в Одессе, кафе
Конец сентября 2023 в Одессе
Конец сентября в Одессе, прохожие
Погода в Одессе, конец сентября 2023
Одесская улица, 30.09.2023

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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