Семьи одесситов получили модульные дома вместо разрушенных в результате российской атаки (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Дома установили на улице Парковой. Две одесские семьи могут там проживать, пока не восстановят собственное жилье.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, дома оборудованы всем необходимым для проживания – от мебели до средств гигиены.

Дома установлены на фундаменты. А передал их Одессе БФ Save Ukraine.

Дом имеет небольшую площадь. Но на нем вмещается все необходимое для проживания. Там фактически есть все — кухня со всеми принадлежностями, холодильник, стиральная машина, спальная мебель, туалет и душ.

Справка.

Благотворительный фонд Save Ukraine помогает эвакуироваться семьям с детьми с прифронтовых территорий, способствует возвращению из оккупации детей. А также помогает спасенным людям пройти сложный процесс обновления. Также фонд обеспечивает условия проживания для тех семей, полностью потерявших жилье.