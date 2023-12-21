Новости Одессы и Одесской области

Семьи одесситов получили модульные дома вместо разрушенных в результате российской атаки (фото)

Семьи одесситов получили модульные дома вместо разрушенных в результате российской атаки (фото)

В Киевском районе Одессы две семьи получили модульные дома для проживания. Ведь от своего жилья люди лишились в результате ракетной атаки россиян еще летом.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Дома установили на улице Парковой. Две одесские семьи могут там проживать, пока не восстановят собственное жилье.

Модульний будинок
Модульний будинок

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, дома оборудованы всем необходимым для проживания – от мебели до средств гигиены.

Модульний будинок

Дома установлены на фундаменты. А передал их Одессе БФ Save Ukraine.

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Модульний будинок

Дом имеет небольшую площадь. Но на нем вмещается все необходимое для проживания. Там фактически есть все — кухня со всеми принадлежностями, холодильник, стиральная машина, спальная мебель, туалет и душ.

Справка.

Благотворительный фонд Save Ukraine помогает эвакуироваться семьям с детьми с прифронтовых территорий, способствует возвращению из оккупации детей. А также помогает спасенным людям пройти сложный процесс обновления. Также фонд обеспечивает условия проживания для тех семей, полностью потерявших жилье.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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