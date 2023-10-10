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Одеські рани: як сьогодні виглядає будинок у «романтичному» куточку (фотофакт)

Одеські рани: як сьогодні виглядає будинок у «романтичному» куточку (фотофакт)

Літні «прильоти» по Одесі… Здається, важко їх перерахувати. Сьогодні ми побували у «романтичному» тихому куточку на самому початку вулиці Канатної. Беремо в лапки, бо романтика тут закінчилась 20 липня…

Згадуємо: то був «черговий прильот» неподалік від парку ім. Т.Г.Шевченка.

Затишний куточок перетворився на картину ще одної трагедії воєнного часу: рашистський «прильот» забрав людське життя, понівечив будинки. Після пекельної одеської ночі наслідки повітряної атаки тварюк були усюди…

Ми тоді робили репортаж, фіксуючи створений рашистами кошмар.

Дом на Канатной. Котова
Дом на канатной. Котова

Тоді ми ще не знали, скільки руйнацій «подарує» нам клятий ворог потім…

Сьогодні, коли з того дня пройшло вже два місяці і двадцять днів, знов побували у колишньому затишно-романтичному куточку… Звісно, картина змінилась. Але біля постраждалого жилого будинку № 2, про який ми писали, все ще бачимо жахливі сліди «прильоту»…

Що ж стосується будинку під номером 1Б, то й казати нічого… Тож показуємо, яким він був у день «прильоту» і сьогодні.

Дом на Канатной. Котова

Одеські рани загоювати й загоювати…

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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