Одеські рани: як сьогодні виглядає будинок у «романтичному» куточку (фотофакт)

Згадуємо: то був «черговий прильот» неподалік від парку ім. Т.Г.Шевченка.

Затишний куточок перетворився на картину ще одної трагедії воєнного часу: рашистський «прильот» забрав людське життя, понівечив будинки. Після пекельної одеської ночі наслідки повітряної атаки тварюк були усюди…

Ми тоді робили репортаж, фіксуючи створений рашистами кошмар.

Тоді ми ще не знали, скільки руйнацій «подарує» нам клятий ворог потім…

Сьогодні, коли з того дня пройшло вже два місяці і двадцять днів, знов побували у колишньому затишно-романтичному куточку… Звісно, картина змінилась. Але біля постраждалого жилого будинку № 2, про який ми писали, все ще бачимо жахливі сліди «прильоту»…

Що ж стосується будинку під номером 1Б, то й казати нічого… Тож показуємо, яким він був у день «прильоту» і сьогодні.

Одеські рани загоювати й загоювати…

Фото: Марія Котова