Сім’ї одеситів отримали модульні будинки замість зруйнованих внаслідок російської атаки (фото)

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

Будинки встановили на вулиці Парковій. Дві одеські сім’ї зможуть там проживати, доки не відновлять власне житло.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, будинки обладнані усім необхідним для проживання – від меблів до засобів гігієни.

Будинки встановлені на фундаменти. А передав їх Одесі БФ Save Ukraine.

Будинок має невелику площу. Але на ній вміщується усе необхідне для проживання. Там фактично є все – кухня з усім приладдям, холодильник, пральна машина, спальні меблі, туалет та душ.

Довідка.

Благодійний фонд Save Ukraine допомагає евакуюватися родинам з дітьми з прифронтових територій, сприяє поверненню з окупації дітей. А також допомагає врятованим людям пройти складний процес відновлення. Також фонд забезпечує умови проживання для тих родин, які повністю втратили житло.