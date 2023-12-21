Новини Одеси та Одеської області

Сім’ї одеситів отримали модульні будинки замість зруйнованих внаслідок російської атаки (фото)

Сім’ї одеситів отримали модульні будинки замість зруйнованих внаслідок російської атаки (фото)

У Київському районі Одеси дві сім’ї отримали модульні будинки для проживання. Адже свого житла люди позбулися внаслідок ракетної атаки росіян ще влітку. 

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

Будинки встановили на вулиці Парковій. Дві одеські сім’ї зможуть там проживати, доки не відновлять власне житло.

Модульний будинок
Модульний будинок

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, будинки обладнані усім необхідним для проживання – від меблів до засобів гігієни.

Модульний будинок

Будинки встановлені на фундаменти. А передав їх Одесі БФ Save Ukraine.

Читайте також: Куди в Одесі здати теплий одяг: адреси та контакти гуманітарних центрів

Модульний будинок

Будинок має невелику площу. Але на ній вміщується усе необхідне для проживання. Там фактично є все – кухня з усім приладдям, холодильник, пральна машина, спальні меблі, туалет та душ.

Довідка.

Благодійний фонд Save Ukraine допомагає евакуюватися родинам з дітьми з прифронтових територій, сприяє поверненню з окупації дітей. А також допомагає врятованим людям пройти складний процес відновлення. Також фонд забезпечує умови проживання для тих родин, які повністю втратили житло.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати