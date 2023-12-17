Куда в Одессе сдать теплую одежду: адреса и контакты гуманитарных центров

Адреса проверенных благотворительных фондов и центров помощи, куда можно отнести теплые вещи и тем самым помочь другим людям. Ведь в нашей поддержке нуждаются многие: пострадавшие из-за войны, многодетные семьи, сироты, малообеспеченные и одинокие люди пенсионного возраста.
Городской гуманитарный центр
Оказывает помощь переселенцам из зон активных боевых действий, людям с инвалидностью, многодетным семьям и пенсионерам.
Приморский район
- Адрес: улица Ришельевская, 18 (вход с улицы Жуковского), школа № 117.
- Время работы: в будние дни — с 9.00 до 16.00.
- Телефон: (068) 254-66-69.
Хаджибейский (Малиновский) район
- Адрес: сквер Георгия Гамова, 3а (благотворительный фонд «Добрый Самарянин».
- Время работы: в будние дни — с 11.00 до 13.00.
- Телефон: (048) 796-27-49.
Пересыпский (Суворовский) район
- Адрес: улица Махачкалинская, 4, школа №22.
- Время работы: в будние дни — с 9.00 до 17.00.
- Телефон: (048) 763-03-18.
Киевский район
Одежду не принимают, но выдают нуждающимся.
- Адрес: улица Люстдорфская дорога, 33, школа №27.
- Время работы: в будние дни — с 10.00 до 15.00.
- Телефон: (048) 765-07-87.
Благотворительный фонд «Покров та милосердя»
Гуманитарный проект Одесской епархии УПЦ помогает переселенцам с инвалидностью, многодетным семьям, детям.
- Адрес: Алексеевская площадь, 19-а.
- Время работы: по вторникам — с 10.00 до 15.00.
- Телефон: (093) 615-08-20.
Общественное движение «Вера, Надежда, Любовь»
Помощь предоставляют переселенцам, пенсионерам, многодетным семьям, матерям-одиночкам, нетрудоспособным категориям населения.
- Адрес: Преображенская, 60.
- Время работы: уточняйте по телефону.
- Телефоны: (048) 771-22-64 или (048) 771-22-65.
Центр помощи переселенцам «Содружество»
Всеукраинская общественная организация «Содружество» занимается благотворительностью еще с 2014 года. Специализируется на разных видах помощи для переселенцев.
- Адрес: улица Конная, 13.
- Время работы: уточняйте по телефону.
- Телефон: (050) 811-77-70.
Благотворительная организация «Людиікс»
Помогают необходимым (одеждой, продуктами, лекарствами) детям-сиротам, матерям-одиночкам, ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям и переселенцам.
- Адрес: улица Филатова, 70/1.
- Время работы: уточняйте по телефону.
- Телефон: (067) 782-99-83.
Волонтерский сервис «Речі, які допомагають»
Уже четыре года в Одессе существует сервис, который помогает одесситам освободиться от ненужной одежды. В разных районах города размещены контейнеры, в которых волонтеры собирают одежду, а затем передают на благотворительность или переработку. В контейнер можно положить вещи в идеальном состоянии (не носили или надевали один раз), в хорошем состоянии (не видно следов носки, нет деформаций, изменений цвета) и одежду на переработку (постельное белье, полотенца и халаты из натуральных тканей). Так как в городе установили более 90 контейнеров, мы публикуем адреса самых популярных:
Аркадия
- улица Гагаринское плато, 9 (ЖК «Гагаринский»);
- улица Генуэзская, 5/2 (ТЦ Gagarin plaza);
- улица Педагогическая, 21/1 (ЖК «Акапулько-2») и 23 (ЖК «Лимнос»).
Киевский район
- улица Люстдорфская дорога, 55 (ЖК «Альтаир»);
- улица Академика Вильямса, 93/1 («Таировские сады») и 95 (ЖК «Акварель»);
- улица Жемчужная, 3, 5 и 7 (ЖК Кadorr);
- улица Жаботинского, 56-а (ЖК «Дмитриевский»);
- улица Костанди, 104.
Пересыпский (Суворовский) район
- Южная дорога, 101а (ТЦ «Ривьера»);
- улица Марсельская, 33/4 и 35;
- улица Героев обороны Одессы, 24 (ЖК «Гранд парк»);
- улица Грушевского, 39-е (БЦ «Глобал») и 39/3 (ЖК «Уютный»);
- улица Балковская, 31.
Хаджибейский (Малиновский) район
- Адмиральский проспект, 34-а (БЦ «Адмиральский»);
- улица Ивана и Юрия Лип, 11 (фитнес-клуб «Шторм»);
- улица Маршала Малиновского, 16-б (ЖК «Эталон»);
- Овидиопольская дорога, 3 (ЖК Real Park).
Приморский район
- Греческая площадь, 3/4 (ТЦ «Галерея Афина»);
- улица Пушкинская, 32;
- парк имени Шевченко («Зеленый театр»);
- Маршала Говорова, 10/6 (ЖК «Звездный городок»);
- Среднефонтанская, 35 (ЖК «Апельсин»).
Посмотреть, где еще расположены контейнеры для сбора одежды, можно на сайте волонтерів «Речі, які допомагають».