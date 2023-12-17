Куда в Одессе сдать теплую одежду: адреса и контакты гуманитарных центров

Городской гуманитарный центр

Оказывает помощь переселенцам из зон активных боевых действий, людям с инвалидностью, многодетным семьям и пенсионерам.

Приморский район

Адрес: улица Ришельевская, 18 (вход с улицы Жуковского), школа № 117.

Время работы: в будние дни — с 9.00 до 16.00.

Телефон: (068) 254-66-69.

Хаджибейский (Малиновский) район

Адрес: сквер Георгия Гамова, 3а (благотворительный фонд «Добрый Самарянин».

Время работы: в будние дни — с 11.00 до 13.00.

Телефон: (048) 796-27-49.

Пересыпский (Суворовский) район

Адрес: улица Махачкалинская, 4, школа №22.

Время работы: в будние дни — с 9.00 до 17.00.

Телефон: (048) 763-03-18.

Киевский район

Одежду не принимают, но выдают нуждающимся.

Адрес: улица Люстдорфская дорога, 33, школа №27.

Время работы: в будние дни — с 10.00 до 15.00.

Телефон: (048) 765-07-87.

Благотворительный фонд «Покров та милосердя»

Гуманитарный проект Одесской епархии УПЦ помогает переселенцам с инвалидностью, многодетным семьям, детям.

Адрес: Алексеевская площадь, 19-а.

Время работы: по вторникам — с 10.00 до 15.00.

Телефон: (093) 615-08-20.

Общественное движение «Вера, Надежда, Любовь»

Помощь предоставляют переселенцам, пенсионерам, многодетным семьям, матерям-одиночкам, нетрудоспособным категориям населения.

Адрес: Преображенская, 60.

Время работы: уточняйте по телефону.

Телефоны: (048) 771-22-64 или (048) 771-22-65.

Центр помощи переселенцам «Содружество»

Всеукраинская общественная организация «Содружество» занимается благотворительностью еще с 2014 года. Специализируется на разных видах помощи для переселенцев.

Адрес: улица Конная, 13.

Время работы: уточняйте по телефону.

Телефон: (050) 811-77-70.

Благотворительная организация «Людиікс»

Помогают необходимым (одеждой, продуктами, лекарствами) детям-сиротам, матерям-одиночкам, ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям и переселенцам.

Адрес: улица Филатова, 70/1.

Время работы: уточняйте по телефону.

Телефон: (067) 782-99-83.

Волонтерский сервис «Речі, які допомагають»

Уже четыре года в Одессе существует сервис, который помогает одесситам освободиться от ненужной одежды. В разных районах города размещены контейнеры, в которых волонтеры собирают одежду, а затем передают на благотворительность или переработку. В контейнер можно положить вещи в идеальном состоянии (не носили или надевали один раз), в хорошем состоянии (не видно следов носки, нет деформаций, изменений цвета) и одежду на переработку (постельное белье, полотенца и халаты из натуральных тканей). Так как в городе установили более 90 контейнеров, мы публикуем адреса самых популярных:

Аркадия

улица Гагаринское плато, 9 (ЖК «Гагаринский»);

улица Генуэзская, 5/2 (ТЦ Gagarin plaza);

улица Педагогическая, 21/1 (ЖК «Акапулько-2») и 23 (ЖК «Лимнос»).

Киевский район

улица Люстдорфская дорога, 55 (ЖК «Альтаир»);

улица Академика Вильямса, 93/1 («Таировские сады») и 95 (ЖК «Акварель»);

улица Жемчужная, 3, 5 и 7 (ЖК Кadorr);

улица Жаботинского, 56-а (ЖК «Дмитриевский»);

улица Костанди, 104.

Пересыпский (Суворовский) район

Южная дорога, 101а (ТЦ «Ривьера»);

улица Марсельская, 33/4 и 35;

улица Героев обороны Одессы, 24 (ЖК «Гранд парк»);

улица Грушевского, 39-е (БЦ «Глобал») и 39/3 (ЖК «Уютный»);

улица Балковская, 31.

Хаджибейский (Малиновский) район

Адмиральский проспект, 34-а (БЦ «Адмиральский»);

улица Ивана и Юрия Лип, 11 (фитнес-клуб «Шторм»);

улица Маршала Малиновского, 16-б (ЖК «Эталон»);

Овидиопольская дорога, 3 (ЖК Real Park).

Приморский район

Греческая площадь, 3/4 (ТЦ «Галерея Афина»);

улица Пушкинская, 32;

парк имени Шевченко («Зеленый театр»);

Маршала Говорова, 10/6 (ЖК «Звездный городок»);

Среднефонтанская, 35 (ЖК «Апельсин»).

Посмотреть, где еще расположены контейнеры для сбора одежды, можно на сайте волонтерів «Речі, які допомагають».