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Магнитные бури 17 сентября: когда ослабнет солнечная активность

Магнитные бури 17 сентября: когда ослабнет солнечная активность

Во вторник, 17 сентября, магнитная буря немного утихнет, но будет оставаться все еще ощутимой.

Сегодня ожидается магнитная буря К-индекса 5 (красный уровень), сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Данные Лаборатории солнечной астрономии IKI и ISEF свидетельствуют о том, что мощная магнитная буря, которая началась 16 сентября, пойдет на спад к полудню 17 сентября.

Магнитная буря – это энергетические выбросы, возникающие в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и приводящие к повышению геомагнитной активности на Земле вследствие воздействия солнечной энергии.

Бури различаются по своей интенсивности, определяемой вспышками на Солнце. Небольшие магнитные колебания обычно почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом выше 4 уже ощущаются.

Советы для метеочувствительных:

  • соблюдайте режим дня и питания;
  • не употребляйте острый, соленый, жирный, алкоголь и снизьте количество кофе;
  • прогуливайтесь на свежем воздухе;
  • избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.

Если самочувствие во время бури сильно ухудшилось, рекомендуется посетить врача. Заниматься самолечением не стоит.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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