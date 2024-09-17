Магнитные бури 17 сентября: когда ослабнет солнечная активность

Во вторник, 17 сентября, магнитная буря немного утихнет, но будет оставаться все еще ощутимой.
Сегодня ожидается магнитная буря К-индекса 5 (красный уровень), сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Данные Лаборатории солнечной астрономии IKI и ISEF свидетельствуют о том, что мощная магнитная буря, которая началась 16 сентября, пойдет на спад к полудню 17 сентября.
Магнитная буря – это энергетические выбросы, возникающие в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и приводящие к повышению геомагнитной активности на Земле вследствие воздействия солнечной энергии.
Бури различаются по своей интенсивности, определяемой вспышками на Солнце. Небольшие магнитные колебания обычно почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом выше 4 уже ощущаются.
Советы для метеочувствительных:
- соблюдайте режим дня и питания;
- не употребляйте острый, соленый, жирный, алкоголь и снизьте количество кофе;
- прогуливайтесь на свежем воздухе;
- избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.
Если самочувствие во время бури сильно ухудшилось, рекомендуется посетить врача. Заниматься самолечением не стоит.