Новости Одессы и Одесской области

На Одессу надвигается буря: объявлено штормовое предупреждение

На Одессу надвигается буря: объявлено штормовое предупреждение

Ближайшие 1-2 часа 17 сентября в Одессе ожидается усиление порывов ветра.

Об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности предупредили в мэрии.

Ближайшие 1-2 часа в городе ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с, которые сохранятся до конца суток 17 сентября.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин.

«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей», — говорится в сообщении.

 

 

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