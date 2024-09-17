На Одессу надвигается буря: объявлено штормовое предупреждение

Об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности предупредили в мэрии.

Ближайшие 1-2 часа в городе ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с, которые сохранятся до конца суток 17 сентября.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин.

«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей», — говорится в сообщении.