Не стоит ссориться, работать в саду и по дому: что отмечает церковь 31 мая

Церковный праздник сегодня, 31 мая. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
31 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
31 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память апостола от 70 Иермы.
Кто такой апостол от 70 Иермы
Апостол Ерм, известный также как Ерм, был одним из апостолов от семидесяти и играл важную роль в ранней христианской общине. В послании к Римлянам апостол Павел упоминает Ерму вместе с другими братьями, прося приветствовать их (Рим. 16:14). Это свидетельствует о том, что Ерма был выдающимся членом христианской общины в Риме, поскольку Павел отметил его имя среди других. По церковному преданию, Ерма был епископом Филиппополя и известен своими подвигами и трудом в проповедовании Евангелия. Его жизнь и деятельность оставили глубокий след в истории христианства, напоминая нам о преданности и служении Богу.
Народные приметы 31 мая
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: вечером на траве роса — ждите жарких дней;
- дождь — будет богатый урожай;
- услышать, как кует кукушка — к хорошей погоде летом;
- роса быстро высохла — будет дождь;
- погожий день указывает, что такой будет погода во время уборки хлеба;
- утром сильный туман — к большому урожаю грибов;
- затяжной дождь — урожай будет плохим.
Что нельзя делать 31 мая
Сегодня нельзя делать следующее:
- ссориться и сквернословить;
- работать в саду и по дому;
- запрягать и заставлять работать лошадь.
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