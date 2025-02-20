Российские террористы в ночь на 20 февраля атаковали Херсон, применив три управляемые авиабомбы. Одна из авиабомб попала в многоквартирный дом в Центральном районе, сообщил начальник военной администрации Херсона Роман Мрочко.

В результате обстрела, разрушены несколько этажей жилого дома.

Ранения получили по меньшей мере пять человек, в том числе двое 13-летних детей. Как рассказал Мрочко, это двойняшки, мальчик и девочка.

Мать детей, предположительно, находится под завалами разрушенного дома, сообщил глава администрации Херсонской области Александр Прокудин. На месте проводят поисково-спасательную операцию.

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Часть европейских войск могут разместить в Одессе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу план развертывания в Украине менее 30 тысяч европейских военных для поддержания режима прекращения огня.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно англо-французскому плану, в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, вдали от нынешней линии фронта, будет размещено менее 30 тысяч военнослужащих под руководством европейских стран.

Ожидается, что во время встречи в Вашингтоне на следующей неделе британский премьер-министр подробно расскажет о том, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США.

В то же время он будет призывать Трампа держать американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить в случае, если Россия нарушит условия любого перемирия.

О ситуации на фронте

На фронте, по данным Генштаба ВСУ, за сутки зафиксировано 122 боестолкновения.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Озаряновка, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надиевка, Андреевка и Улаклы.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.

На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степного.

Потери врага на утро 20 февраля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, шесть артиллерийских средств, пункт управления и один другой важный объект врага.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек.

Потери вражеской техники: