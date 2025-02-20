Наприкінці листопада 2013 року українці вийшли на акції протесту, коли тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Це викликало обурення у громадян, які вимагали у глави держави дотримання курсу на євроінтеграцію.

Спочатку протест мав мирний характер і отримав назву Євромайдан. Однак у ніч на 30 листопада відбувся жорстокий розгін українців, який переріс у масштабний рух – Революцію Гідності.

Протести тривали протягом 94 днів, але ситуація загострилася в січні 2014 року, коли влада почала застосовувати силові методи проти активістів.

Найжорстокіші розправи над протестувальниками відбувалися з 18 по 20 лютого 2014 року. У ці дні на вулицях Києва загинуло найбільше людей – їх пізніше назвуть Небесною Сотнею.

Про те, ким були відважні люди, розстріляні на Майдані, читайте в нашій статті

День пам’яті Героїв Небесної Сотні встановлено указом Президента України 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави.

20 лютого – початок російської агресії проти України

20 лютого 2014 року росія розпочала в Криму свою гібридну агресію. І вже 11 років український народ протистоїть недоімперії зла. Одинадцять років ми захищаємо свою національну та культурну ідентичність.

Незважаючи на переважаючі сили противника, ми тримаємо оборону і продовжуємо завдавати йому дедалі болючіших ударів.

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