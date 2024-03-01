Сегодня в Одессе прозвучал взрыв: подробности

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, взрывоопасный предмет обнаружили на пляже Одессы вчера. На место вызова прибыли пиротехники ГСЧС и идентифицировали якорную речную мину.

Сегодня боеприпас был контролируемо уничтожен.

Спасатели предостерегают:

Если заметили взрывоопасный или подозрительный предмет, ни в коем случае его не трогайте, отойдите на безопасное расстояние, позвоните в оперативные службы и дождитесь пиротехников, которые изымут и уничтожат опасную находку!

Почему морские мины попадают на пляж

Во время штормов мины срываются с тросов и дрейфуют. И не только у нашего побережья. Они были замечены у берегов Турции, Румынии, Болгарии.

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Волнорезы, растянувшиеся вдоль береговой линии, от минной опасности не ограждают. Вероятность трагических последствий для купальщиков высока, даже если взрывное устройство ударится о волнолом.

Разминирование моря, по словам экспертов, займет много месяцев, а, возможно, и лет.