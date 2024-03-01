Сьогодні в Одесі пролунав вибух: подробиці

Як повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області, вибухонебезпечний предмет виявили на пляжі Одеси вчора. На місце виклику прибули піротехніки ДСНС та ідентифікували якірну річкову міну.

Сьогодні боєприпас було контрольовано знищено.

Рятувальники застерігають:

Якщо помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, у жодному разі його не торкайтеся, відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте до оперативних служб і дочекайтеся піротехніків, які вилучать і знищать небезпечну знахідку!

Чому морські міни потрапляють на пляж

Під час штормів міни зриваються з тросів і дрейфують. І не лише біля нашого узбережжя. Вони були помічені біля берегів Туреччини, Румунії, Болгарії.

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Хвилерізи, що розтягнулися вздовж берегової лінії, від мінної небезпеки не захищають. Імовірність трагічних наслідків для купальників висока, навіть якщо вибуховий пристрій вдариться об хвилювання.

Розмінування моря, за словами експертів, займе багато місяців, а, можливо, і років.