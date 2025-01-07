Новини Одеси та Одеської області

Сьогодні українці святкують Різдво за старим календарем

Сьогодні українці святкують Різдво за старим календарем

Сьогодні, 7 січня, українці, які дотримуються Юліанського церковного календаря, відзначають одне з головних церковних свят – Різдво Христове.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Незважаючи на перехід Православної церкви України на новоюліанський церковний календар, деякі українці все ще відзначають Різдво за старим стилем – не 25 грудня, а 7 січня.

Про дату народження Ісуса Христа тривають суперечки не одне століття і навіть серед церковнослужителів. Вважається, що син Божий з’явився на світ у Вифлеємі під час зимового сонцестояння (саме 25 грудня до світлового часу доби починає додаватися одна хвилина). Але через різницю в календарях – Григоріанському та Юліанському – цей день відзначають 25 грудня та 7 січня.

Свято Різдва символізує примирення людини з Богом. Різдво провіщає спокутний подвиг Христа та оновлення людської природи.

За темою: Опитування: коли одесити святкують Різдво? (відео)

Хто і як святкує Різдво 7 січня

  • В українських традиціях споконвіку з Різдва 7 січня починався період свята, який тривав до 19 січня (Водохреща). Воно має багато обрядових пісень і звичаїв. Для багатьох українців святкування Різдва залишається теплою сімейною традицією, від якої вони не хочуть відмовлятися.
  • Деякі етнографи та історики вважають, що дата святкування 7 січня прийшла не з Москви, а була створена ще під час Київської Русі. Тобто руські землі перейняли її від нас.
  • Один із головних елементів святкування – різдвяний стіл. На ньому обов’язково має бути 12 страв, серед яких кутя, узвар, вареники та інша смакота, що символізує щедрість і достаток у новому році.
  • Звичаї святкування Різдва змінюються залежно від регіону України. Приміром, у західних областях вважають, що стіл має рясніти м’ясними стравами, а діти ходять колядувати тільки в ранок Різдва – 7 січня. На сході країни – навпаки, колядки чути до вечірньої зорі, а ранок Різдва сім’я зустрічає разом.
  • Різдво за новоюліанським календарем, тобто 7 січня, святкують Російська, Єрусалимська, Сербська, Грузинська, Польська, Українська православні церкви, Афон, а також східнокатолицькі церкви. У Молдові святкують обидві дати Різдва.

Читайте також: Якими церковними календарями сьогодні користуються основні церкви в Україні: у чому їхні відмінності

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk