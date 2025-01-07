Сьогодні українці святкують Різдво за старим календарем

Незважаючи на перехід Православної церкви України на новоюліанський церковний календар, деякі українці все ще відзначають Різдво за старим стилем – не 25 грудня, а 7 січня.

Про дату народження Ісуса Христа тривають суперечки не одне століття і навіть серед церковнослужителів. Вважається, що син Божий з’явився на світ у Вифлеємі під час зимового сонцестояння (саме 25 грудня до світлового часу доби починає додаватися одна хвилина). Але через різницю в календарях – Григоріанському та Юліанському – цей день відзначають 25 грудня та 7 січня.

Свято Різдва символізує примирення людини з Богом. Різдво провіщає спокутний подвиг Христа та оновлення людської природи.

Хто і як святкує Різдво 7 січня

В українських традиціях споконвіку з Різдва 7 січня починався період свята, який тривав до 19 січня (Водохреща). Воно має багато обрядових пісень і звичаїв. Для багатьох українців святкування Різдва залишається теплою сімейною традицією, від якої вони не хочуть відмовлятися.

Деякі етнографи та історики вважають, що дата святкування 7 січня прийшла не з Москви, а була створена ще під час Київської Русі. Тобто руські землі перейняли її від нас.

Один із головних елементів святкування – різдвяний стіл. На ньому обов’язково має бути 12 страв, серед яких кутя, узвар, вареники та інша смакота, що символізує щедрість і достаток у новому році.

Звичаї святкування Різдва змінюються залежно від регіону України. Приміром, у західних областях вважають, що стіл має рясніти м’ясними стравами, а діти ходять колядувати тільки в ранок Різдва – 7 січня. На сході країни – навпаки, колядки чути до вечірньої зорі, а ранок Різдва сім’я зустрічає разом.

Різдво за новоюліанським календарем, тобто 7 січня, святкують Російська, Єрусалимська, Сербська, Грузинська, Польська, Українська православні церкви, Афон, а також східнокатолицькі церкви. У Молдові святкують обидві дати Різдва.

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