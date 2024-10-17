Сегодня у многих одесситов не будет света весь день: когда включат

Об этом сообщает телеграм-канал Одеса. Офіційно.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Одесские электросети проводит профилактические работы по многим адресам во всех районах Одессы.

Работы будут продолжаться до 19.00. В случае завершения работ раньше, электрики сразу будут подключать абонентов к электроснабжению.

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