Википедия

Праздники 15 января

День рождения Википедии

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Именно в этот день в 2001 году была запущена англоязычная версия проекта Википедия. Его основателями являются Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер. Название «Википедия» происходит от сочетания слов «вики» (что означает «быстрый» в гавайском языке) и «энциклопедия». Википедия стала одной из самых больших бесплатных онлайн-энциклопедий, которая развивается благодаря вкладам добровольцев со всего мира. На сегодняшний день она содержит статьи на сотнях языков, включая украинский, который был запущен в январе 2004 года. Каждый год в этот день отмечают вклад сообщества редакторов, работающих над развитием и поддержкой Википедии, а также обсуждают важность свободного доступа к знаниям.

День музейного селфи

Это ежегодное событие, которое проходит в третью среду января. В этот день посетители музеев по всему миру фотографируются на фоне экспонатов и делятся своими снимками в социальных сетях с хештегом #MuseumSelfie. Эта инициатива была начата в 2014 году британским культурным блогером Маром Диксоном для того, чтобы поощрить людей чаще посещать музеи и популяризировать культурное наследие. Идея состоит в том, чтобы сделать музеи более доступными и привлекательными, особенно для молодежи, и побуждать их делиться своими впечатлениями.

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День международного признания Республики Хорватия

Хорватия на карте

А еще 15 января День международного признания Республики Хорватия и День мирной реинтеграции хорватского Дунайского региона. Они символизируют ключевые события на пути независимости и территориальной целостности страны. Хорватия провозгласила независимость от Югославии 25 июня 1991 года, но из-за давления международного сообщества временно приостановила это решение на три месяца, чтобы разрешить переговоры. В то же время на территории Хорватии продолжалась война за независимость. Этот день символизирует успех мирного урегулирования конфликта без военного вмешательства, что послужило примером для других постконфликтных регионов мира.

День Комбучи

Комбуча в бокалах

Этот праздник отмечают 15 января в США. Он посвящен уникальному ферментированному напитку, сочетающему в себе пользу для здоровья, освежающий вкус и многовековую традицию.

Комбуча – это напиток, изготовленный из черного или зеленого чая, сахара и симбиотической культуры бактерий и дрожжей (SCOBY). Многим он знаком как «чайный гриб» – напиток, напоминающий по вкусу квас. И хотя комбуча известна тысячи лет, ее популярность в современном мире выросла в последние десятилетия благодаря возможным преимуществам для здоровья, среди которых улучшение пищеварения, укрепление иммунитета и поддержка микрофлоры кишечника.

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День бублика

Ежегодно 15 января отмечают день, посвященный одному из самых универсальных и любимых хлебобулочных изделий – бублику или рогалику. Этот особый день дает возможность любителям этих изделий, а также предприятиям и пекарям побаловать себя этими культовыми круглыми вкусностями и популяризировать их.

День в истории: даты и события 15 января

  • 69 год – Отон становится римским императором;
  • 1559 год – происходит коронация английской королевы Елизаветы I, последней из династии Тюдоров;
  • 1776 год – во Львове выходит первый экземпляр «Gazette de Leopol», первого известного периодического издания на территории Украины;
  • 1790 год – во Франции вводят новое административное разделение (83 департамента);
  • 1797 год – Джон Этерингтон из Лондона впервые в Великобритании начинает продажу в своем магазине нового типа головного убора – цилиндра;
  • 1892 год – в газете «Triangle» в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, где возникла игра баскетбол, автор игры доктор Джеймс Нейсмит впервые обнародует 13 правил ее проведения;
  • 1907 год – доктор Ли де Форест, признанный в мире как «отец радио и дед телевидения», получает патент на трехэлектродную вакуумную трубку, устройство, позволяющее превратить радио в практически используемое устройство передачи голоса и музыки;
  • 1919 год – после провала вооруженного коммунистического восстания в Берлине правительственные войска схватывают и без суда казнят инициаторов восстания, основателей немецкой Компартии Карла Либкнехта и Розу Люксембург;

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  • 1943 год – в штате Вирджиния (США) завершают строительство Пентагона – крупнейшего офисного сооружения в мире, в котором базируется Министерство обороны США;
  • 1967 год – в «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» впервые разыгрывают Супербоул (финальная игра сезона в профессиональном американском футболе);
  • 1970 год – 28-летний полковник Муаммар Каддафи, приходящий к власти в Ливии в 1969 г. в результате военного переворота и власти короля Идриса, становится премьер-министром страны;
  • 1992 год – Бернерс-Ли Тим, «отец World Wide Web», выпускает веббраузер – программу, позволяющую просматривать ресурсы интернета;
  • 1993 год – в США на телеканале NBC выходит в эфир последняя (2137) серия «Санта-Барбары»;
  • 1994 год – в результате проведенного в Туркменистане референдума полномочия главы республики Сапармурата Ниязова продлены с пяти до десяти лет;
  • 2001 год – Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запускают Википедию как один англоязычный раздел на сайте www.wikipedia.com;
  • 2006 год – впервые Президентом Чили становится женщина – Мишель Бачелет;
  • 2009 год – экипаж американского аэробуса А-320 смог спасти от гибели 146 пассажиров, посадив самолет с остановленными двигателями на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

Кто родился в этот день

  • 1622 год – французский драматург, актер, театральный деятель Мольер;
  • 1871 год – украинский историк, писатель, переводчик, один из организаторов Академии Наук Украины (1918) Агатангел Крымский;
  • 1899 год – украинский писатель Леонид Чернов;
  • 1929 год – американский баптистский священник, деятель афроамериканского движения за равноправие, лауреат Нобелевской премии мира Мартин Лютер Кинг;
  • 1994 год – солдат Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (2024, посмертно) Василий Гукало.

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