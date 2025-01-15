Праздники 15 января

День рождения Википедии

Именно в этот день в 2001 году была запущена англоязычная версия проекта Википедия. Его основателями являются Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер. Название «Википедия» происходит от сочетания слов «вики» (что означает «быстрый» в гавайском языке) и «энциклопедия». Википедия стала одной из самых больших бесплатных онлайн-энциклопедий, которая развивается благодаря вкладам добровольцев со всего мира. На сегодняшний день она содержит статьи на сотнях языков, включая украинский, который был запущен в январе 2004 года. Каждый год в этот день отмечают вклад сообщества редакторов, работающих над развитием и поддержкой Википедии, а также обсуждают важность свободного доступа к знаниям.

День музейного селфи

Это ежегодное событие, которое проходит в третью среду января. В этот день посетители музеев по всему миру фотографируются на фоне экспонатов и делятся своими снимками в социальных сетях с хештегом #MuseumSelfie. Эта инициатива была начата в 2014 году британским культурным блогером Маром Диксоном для того, чтобы поощрить людей чаще посещать музеи и популяризировать культурное наследие. Идея состоит в том, чтобы сделать музеи более доступными и привлекательными, особенно для молодежи, и побуждать их делиться своими впечатлениями.

День международного признания Республики Хорватия

А еще 15 января День международного признания Республики Хорватия и День мирной реинтеграции хорватского Дунайского региона. Они символизируют ключевые события на пути независимости и территориальной целостности страны. Хорватия провозгласила независимость от Югославии 25 июня 1991 года, но из-за давления международного сообщества временно приостановила это решение на три месяца, чтобы разрешить переговоры. В то же время на территории Хорватии продолжалась война за независимость. Этот день символизирует успех мирного урегулирования конфликта без военного вмешательства, что послужило примером для других постконфликтных регионов мира.

День Комбучи

Этот праздник отмечают 15 января в США. Он посвящен уникальному ферментированному напитку, сочетающему в себе пользу для здоровья, освежающий вкус и многовековую традицию.

Комбуча – это напиток, изготовленный из черного или зеленого чая, сахара и симбиотической культуры бактерий и дрожжей (SCOBY). Многим он знаком как «чайный гриб» – напиток, напоминающий по вкусу квас. И хотя комбуча известна тысячи лет, ее популярность в современном мире выросла в последние десятилетия благодаря возможным преимуществам для здоровья, среди которых улучшение пищеварения, укрепление иммунитета и поддержка микрофлоры кишечника.

День бублика

Ежегодно 15 января отмечают день, посвященный одному из самых универсальных и любимых хлебобулочных изделий – бублику или рогалику. Этот особый день дает возможность любителям этих изделий, а также предприятиям и пекарям побаловать себя этими культовыми круглыми вкусностями и популяризировать их.

День в истории: даты и события 15 января

69 год – Отон становится римским императором;

1559 год – происходит коронация английской королевы Елизаветы I, последней из династии Тюдоров;

1776 год – во Львове выходит первый экземпляр «Gazette de Leopol», первого известного периодического издания на территории Украины;

1790 год – во Франции вводят новое административное разделение (83 департамента);

1797 год – Джон Этерингтон из Лондона впервые в Великобритании начинает продажу в своем магазине нового типа головного убора – цилиндра;

1892 год – в газете «Triangle» в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, где возникла игра баскетбол, автор игры доктор Джеймс Нейсмит впервые обнародует 13 правил ее проведения;

1907 год – доктор Ли де Форест, признанный в мире как «отец радио и дед телевидения», получает патент на трехэлектродную вакуумную трубку, устройство, позволяющее превратить радио в практически используемое устройство передачи голоса и музыки;

1919 год – после провала вооруженного коммунистического восстания в Берлине правительственные войска схватывают и без суда казнят инициаторов восстания, основателей немецкой Компартии Карла Либкнехта и Розу Люксембург;

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1943 год – в штате Вирджиния (США) завершают строительство Пентагона – крупнейшего офисного сооружения в мире, в котором базируется Министерство обороны США;

1967 год – в «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» впервые разыгрывают Супербоул (финальная игра сезона в профессиональном американском футболе);

1970 год – 28-летний полковник Муаммар Каддафи, приходящий к власти в Ливии в 1969 г. в результате военного переворота и власти короля Идриса, становится премьер-министром страны;

1992 год – Бернерс-Ли Тим, «отец World Wide Web», выпускает веббраузер – программу, позволяющую просматривать ресурсы интернета;

1993 год – в США на телеканале NBC выходит в эфир последняя (2137) серия «Санта-Барбары»;

1994 год – в результате проведенного в Туркменистане референдума полномочия главы республики Сапармурата Ниязова продлены с пяти до десяти лет;

2001 год – Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запускают Википедию как один англоязычный раздел на сайте www.wikipedia.com;

2006 год – впервые Президентом Чили становится женщина – Мишель Бачелет;

2009 год – экипаж американского аэробуса А-320 смог спасти от гибели 146 пассажиров, посадив самолет с остановленными двигателями на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

Кто родился в этот день