Свята 15 січня

День народження Вікіпедії

Саме цього дня в 2001 році було запущено англомовну версію проекту Вікіпедія. Її засновниками є Джиммі Уейлс та Ларрі Сенгер. Назва «Вікіпедія» походить від поєднання слів «вікі» (що означає «швидкий» на гавайській мові) та «енциклопедія». Вікіпедія стала однією з найбільших безкоштовних онлайн-енциклопедій, яка розвивається завдяки внескам волонтерів з усього світу. На сьогодні вона містить статті сотнями мов, включаючи українську, яку було запущено в січні 2004 року. Щороку в цей день відзначають внесок спільноти редакторів, що працюють над розвитком та підтримкою Вікіпедії, а також обговорюють важливість вільного доступу до знань.

День музейного селфі

Це щорічний захід, що проходить у третю середу січня. У цей день відвідувачі музеїв по всьому світу фотографуються на тлі експонатів та діляться своїми знімками у соціальних мережах з хештегом #MuseumSelfie. Цю ініціативу було розпочато у 2014 році британським культурним блогером Маром Діксоном, щоб заохотити людей частіше відвідувати музеї та популяризувати культурну спадщину. Ідея полягає в тому, щоб зробити музеї більш доступними та привабливими, особливо для молоді, та спонукати їх ділитися своїми враженнями.

З цієї теми: Порожні зали та картини в упаковках: чому вся колекція одеського музею опинилася за кордоном

День міжнародного визнання Республіки Хорватія

Ще 15 січня – День міжнародного визнання Республіки Хорватія та День мирної реінтеграції хорватського Дунайського регіону. Вони символізують ключові події на шляху до незалежності та територіальної цілісності країни. Хорватія проголосила незалежність від Югославії 25 червня 1991 року, але через тиск міжнародної спільноти тимчасово припинила це рішення на три місяці, щоб дозволити переговори. У той самий час на території Хорватії тривала війна за незалежність. Цей день символізує успіх мирного врегулювання конфлікту без військового втручання, що послужило прикладом для інших постконфліктних регіонів світу.

День Комбучі

Це свято відзначають 15 січня в США. Воно присвячене унікальному ферментованому напою, що поєднує в собі користь для здоров’я, освіжаючий смак та багатовікову традицію.

Комбуча – це напій, виготовлений з чорного або зеленого чаю, цукру та симбіотичної культури бактерій та дріжджів (SCOBY). Багатьом він знайомий як «чайний гриб» – напій, що нагадує за смаком квас. І хоча комбуча відома тисячі років, її популярність у сучасному світі зросла в останні десятиліття завдяки можливим перевагам для здоров’я, серед яких покращення травлення, зміцнення імунітету та підтримка мікрофлори кишечника.

День бублика

Щорічно 15 січня відзначають день, присвячений одному з найуніверсальніших та найулюбленіших хлібобулочних виробів – бублику або рогалику. Цей особливий день дає можливість любителям цих виробів, а також підприємствам та пекарям порадувати себе цими культовими круглими смаколиками та популяризувати їх.

День в історії: дати та події 15 січня

69 рік – Отон стає римським імператором;

1559 рік – відбувається коронація англійської королеви Єлизавети І, останньої з династії Тюдорів;

1776 рік – у Львові виходить перший екземпляр «Gazette de Leopol», першого відомого періодичного видання на території України;

1790 рік – у Франції вводять новий адміністративний поділ (83 департаменти);

1797 рік – Джон Етерінгтон з Лондона вперше у Великій Британії починає продаж у своєму магазині нового типу головного убору – циліндра;

1892 рік – у газеті «Triangle» у місті Спрингфілд, штат Массачусетс, де виникла гра баскетбол, автор гри доктор Джеймс Нейсміт вперше оприлюднює 13 правил її проведення;

1907 рік – доктор Лі де Форест, визнаний у світі як «батько радіо та дід телебачення», отримує патент на триелектродну вакуумну трубку, пристрій, що дозволяє перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики;

1919 рік – після провалу збройного комуністичного повстання в Берліні урядові війська захоплюють і без суду страчують ініціаторів повстання, засновників німецької Компартії Карла Лібкнехта та Розу Люксембург;

Читайте також: Чому в самому серці Одеси більше немає вулиць Рози Люксембург та Карла Лібкнехта

1943 рік – у штаті Вірджинія (США) завершують будівництво Пентагону – найбільшого офісного будівлі у світі, в якому базується Міністерство оборони США;

1967 рік – у «Лос-Анджелес Меморіал Колізеум» вперше розігрують Супербоул (фінальна гра сезону у професійному американському футболі);

1970 рік – 28-річний полковник Муаммар Каддафі, що прийшов до влади в Лівії в 1969 році в результаті військового перевороту і повалення короля Ідріса, стає прем’єр-міністром країни;

1992 рік – Бернерс-Лі Тім, «батько World Wide Web», випускає веб-браузер – програму, що дозволяє переглядати ресурси Інтернету;

1993 рік – в США на телеканалі NBC виходить в ефір остання (2137) серія «Санта-Барбари»;

1994 рік – в результаті проведеного в Туркменістані референдуму повноваження глави республіки Сапармурата Ніязова продовжені з п’яти до десяти років;

2001 рік – Джиммі Уейлс і Ларрі Сенгер запускають Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті www.wikipedia.com;

2006 рік – вперше Президентом Чилі стає жінка – Мішель Бачелет;

2009 рік – екіпаж американського аеробуса А-320 зміг врятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак з зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Хто народився в цей день