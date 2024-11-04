Сегодня профессиональный праздник у железнодорожников и маркетологов: каким было 4 ноября в истории

Как отмечали праздник бессарабских болгар в селе Петровск В конце октября во многих городах и селах Бессарабии отмечался День бессарабских болгар. Это праздник тех, кто превращал дикие степи Бессарабии в живописные уголки, строил школы, церкви, сохранял традиции. ПОДРОБНЕЕ

Батуринская резня: как россияне 300 лет назад полностью уничтожили украинский город В материале об одесском переулке Дворникова, ранее называвшемся Новгородским, мы, к слову, рассказали о средневековой истории Новгорода, многократно подвергавшегося варварским и кровопролитным нападениям ненасытных московитов. И анонсировали рассказ о том, как эти кремлевские черти в 1708 году точно так же уничтожили украинский город Батурин. Это случилось 2 ноября. ПОДРОБНЕЕ