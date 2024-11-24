Сегодня День Библии, День эволюции и День моржа: праздники и события 24 ноября

Какой сегодня день — что празднуют в Украине и мире 24 ноября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
День Библии
Ежегодно в третий понедельник ноября мир отмечает Международный день Библии – праздник, учреждённый организацией Bible League International. Это особое время для верующих и всех, кто интересуется духовной литературой. В храмах, библиотеках и частных домах люди собираются для совместного чтения Священного Писания, обсуждения его мудрости и значения для современного мира.
День эволюции
Всемирный день эволюции отмечают в честь публикации революционного труда Чарльза Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора». Этот праздник подчёркивает важность научного подхода к пониманию жизни на Земле и напоминает о непрерывном процессе развития всего живого. Ученые и педагоги используют этот день для популяризации эволюционной теории и её значения для современной биологии.
День моржа
Всемирный день моржа – экологический праздник, призванный защитить этих величественных обитателей Арктики. Экологи привлекают внимание к угрозам, нависшим над популяцией моржей: глобальное потепление, приводящее к таянию ледников, загрязнение морей и незаконная охота. Эти уникальные животные – неотъемлемая часть полярной экосистемы, которая нуждается в нашей защите.
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Знаменательные исторические события 24 ноября
• 1638 – В урочище Маслов Став казацкий совет утвердил «Ординацию Войска Запорожского Реестрового»
• 1642 – Мореплаватель Абель Тасман обнаружил остров, который позже получил его имя
• 1859 – Мир увидел революционный труд Чарльза Дарвина об эволюции
• 1863 – Началась знаменитая битва при Чаттануге в американской Гражданской войне
• 1910 – Севастополь стал домом для первой офицерской авиашколы
• 1918 – Флот Антанты вошёл в Севастополь
• 1969 – СССР и США ратифицировали договор о нераспространении ядерного оружия
• 1994 – Миссия ОБСЕ начала работу в Украине
• 2004 – ЦИК объявил спорные результаты президентских выборов
• 2015 – Обострение отношений между Россией и НАТО из-за сбития турецкими силами российского Су-24
Выдающиеся личности, родившиеся 24 ноября
• 1592 – Питер Снаерс, мастер батальной живописи эпохи барокко
• 1632 – Бенедикт Спиноза, выдающийся философ-пантеист
• 1655 – Карл XI, монарх Шведской империи
• 1826 – Карло Коллоди, создатель бессмертного «Пиноккио»
• 1864 – Анри Тулуз-Лотрек, гений постимпрессионизма
• 1888 – Дейл Карнеги, психолог и автор бестселлеров о успехе
• 1934 – Альфред Шнитке, выдающийся композитор XX века
• 1989 – Анна Рижикова, олимпийская медалистка по лёгкой атлетике
• 1996 – Данил Подибайло, поэт-воин, Герой Украины