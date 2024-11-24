Сегодня День Библии, День эволюции и День моржа: праздники и события 24 ноября

День Библии

Ежегодно в третий понедельник ноября мир отмечает Международный день Библии – праздник, учреждённый организацией Bible League International. Это особое время для верующих и всех, кто интересуется духовной литературой. В храмах, библиотеках и частных домах люди собираются для совместного чтения Священного Писания, обсуждения его мудрости и значения для современного мира.

День эволюции

Всемирный день эволюции отмечают в честь публикации революционного труда Чарльза Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора». Этот праздник подчёркивает важность научного подхода к пониманию жизни на Земле и напоминает о непрерывном процессе развития всего живого. Ученые и педагоги используют этот день для популяризации эволюционной теории и её значения для современной биологии.

День моржа

Всемирный день моржа – экологический праздник, призванный защитить этих величественных обитателей Арктики. Экологи привлекают внимание к угрозам, нависшим над популяцией моржей: глобальное потепление, приводящее к таянию ледников, загрязнение морей и незаконная охота. Эти уникальные животные – неотъемлемая часть полярной экосистемы, которая нуждается в нашей защите.

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Знаменательные исторические события 24 ноября

• 1638 – В урочище Маслов Став казацкий совет утвердил «Ординацию Войска Запорожского Реестрового»

• 1642 – Мореплаватель Абель Тасман обнаружил остров, который позже получил его имя

• 1859 – Мир увидел революционный труд Чарльза Дарвина об эволюции

• 1863 – Началась знаменитая битва при Чаттануге в американской Гражданской войне

• 1910 – Севастополь стал домом для первой офицерской авиашколы

• 1918 – Флот Антанты вошёл в Севастополь

• 1969 – СССР и США ратифицировали договор о нераспространении ядерного оружия

• 1994 – Миссия ОБСЕ начала работу в Украине

• 2004 – ЦИК объявил спорные результаты президентских выборов

• 2015 – Обострение отношений между Россией и НАТО из-за сбития турецкими силами российского Су-24

Выдающиеся личности, родившиеся 24 ноября

• 1592 – Питер Снаерс, мастер батальной живописи эпохи барокко

• 1632 – Бенедикт Спиноза, выдающийся философ-пантеист

• 1655 – Карл XI, монарх Шведской империи

• 1826 – Карло Коллоди, создатель бессмертного «Пиноккио»

• 1864 – Анри Тулуз-Лотрек, гений постимпрессионизма

• 1888 – Дейл Карнеги, психолог и автор бестселлеров о успехе

• 1934 – Альфред Шнитке, выдающийся композитор XX века

• 1989 – Анна Рижикова, олимпийская медалистка по лёгкой атлетике

• 1996 – Данил Подибайло, поэт-воин, Герой Украины