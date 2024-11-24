Сьогодні День Біблії, День еволюції та День моржа: свята та події 24 листопада

День Біблії

Щороку в третій понеділок листопада світ відзначає Міжнародний день Біблії – свято, започатковане організацією Bible League International. Це особливий час для вірян і всіх, хто цікавиться духовною літературою. У храмах, бібліотеках та приватних оселях люди збираються для спільного читання Святого Письма, обговорення його мудрості та значення для сучасного світу.

День еволюції

Всесвітній день еволюції відзначають на честь публікації революційної праці Чарльза Дарвіна “Походження видів шляхом природного відбору”. Це свято підкреслює важливість наукового підходу до розуміння життя на Землі та нагадує про безперервний процес розвитку всього живого. Науковці та освітяни використовують цей день для популяризації еволюційної теорії та її значення для сучасної біології.

День моржа

Всесвітній день моржа – екологічне свято, покликане захистити цих величних мешканців Арктики. Природоохоронці привертають увагу до загроз, які нависли над популяцією моржів: глобальне потепління, що призводить до танення льодовиків, забруднення морів та незаконне полювання. Ці унікальні тварини – невід’ємна частина полярної екосистеми, яка потребує нашого захисту.

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Визначні історичні події 24 листопада

• 1638 – В урочищі Маслів Став козацька рада ухвалила “Ординацію Війська Запорозького Реєстрового”

• 1642 – Мореплавець Абель Тасман виявив острів, що згодом отримав його ім’я

• 1859 – Світ побачила революційна праця Чарльза Дарвіна про еволюцію

• 1863 – Розпочалася знаменита битва при Чаттанузі в американській Громадянській війні

• 1910 – Севастополь став домівкою для першої офіцерської авіашколи

• 1918 – Флот Антанти увійшов до Севастополя

• 1969 – СРСР та США ратифікували договір про нерозповсюдження ядерної зброї

• 1994 – Місія ОБСЄ розпочала роботу в Україні

• 2004 – ЦВК оголосила суперечливі результати президентських виборів

• 2015 – Загострення відносин між Росією та НАТО через збиття турецькими силами російського СУ-24

Видатні особистості, народжені 24 листопада

• 1592 – Пітер Снаєрс, майстер батального живопису доби бароко

• 1632 – Бенедикт Спіноза, видатний філософ-пантеїст

• 1655 – Карл XI, монарх Шведської імперії

• 1826 – Карло Колоді, творець безсмертного “Піноккіо”

• 1864 – Анрі Тулуз-Лотрек, геній постімпресіонізму

• 1888 – Дейл Карнегі, психолог і автор бестселерів про успіх

• 1934 – Альфред Шнітке, визначний композитор XX століття

• 1989 – Анна Рижикова, олімпійська медалістка з легкої атлетики

• 1996 – Данило Подибайло, поет-воїн, Герой України