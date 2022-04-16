В Антарктиде установили указатель на Измаил

Ледокол «Ноосфера» отправился из Одессы в свой первый рейс в Антарктиду 28 января в 18:55 ледокол «Ноосфера» отправился из Одесского порта в свой первый рейс в Антарктиду. Более четырех месяцев будет длиться поход. За это время судно дважды пересечет Атлантику, проведет ряд исследований, заберет полярников с Антарктической станции «Академик Вернадский». ПОДРОБНЕЕ

Душа «Ноосферы»: чем и как будут кормить участников первой украинской антарктической миссии (фото) Сегодня, 28 января 2022 года, в день открытия Антарктиды, украинское научное судно «Ноосфера» отправляется из порта Одессы в первую антарктическую экспедицию под украинским флагом.

Более четырех месяцев будет длиться поход. За это время судно дважды пересечет Атлантику, проведет ряд исследований, заберет полярников с Антарктической станции «Академик Вернадский». На борту научно-исследовательского судна будут находиться порядка 50 членов команды и ученых из разных стран мира. ПОДРОБНЕЕ