В Антарктиде установили указатель на Измаил

Измаильчане Андрей Стариш, второй помощник капитана украинского научно-исследовательского ледокола «Ноосфера», и Сергей Тарасов, фиттер этого судна, установили в Антарктике табличку-указатель на свой родной город.
Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.
Ледокол «Ноосфера» уже находится в Антарктике и стоит вблизи о. Галиндез, где находится украинская станция «Академик Вернадский».
Андрей Абрамченко отметил, что что неподалеку раньше уже был установлен еще один указатель с названием Измаила. Табличка свидетельствовала, что 14450 километров отделяют Измаил от острова Ватерлоо (Кинг Джордж), расположенного у берегов Антарктиды. В 2013 г. там же, рядом с указателем на Измаил, давала концерт известная рок-группа Metallica.
Мэр Измаила предположил, что установил бывший сотрудник станции радист-полярник из Измаила Виктор Карасёв.
Фото с facebook-страницы Андрея Абрамченко